В ЕАЭС прорабатывают логистические цепочки поставок в связи с ситуацией на границе с ЕС

К слову, в планах ЕЭК и проработка новых логистических цепочек поставок. Сегодня на границе ЕС до сих пор сохраняются очереди из грузовиков в обе стороны. В связи с этими сложности испытывают перевозчики не только из Беларуси и России, но и государств - партнеров союзной "пятерки". В частности, будет подготовлен комплексный план развития евразийских транспортных коридоров и транспортно-логистических центров в рамках союза.