В ЕЭК обсудили производство альтернативной растительной продукции

В ЕЭК обсудили будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве. За круглым столом собрались представители бизнеса, науки и государственного сектора. Мода на здоровое питание в мире растет с каждым годом. Приверженцы ЗОЖ с удовольствием заменяют животное мясо на растительное. Оно экологически чистое, ведь при приготовлении используют белок из бобовых, риса и сои.Такой продукт не вредит здоровью, нормализует вес, а по вкусовым качествам практически не отличается от продуктов из говядины и птицы.



Сегодня главная цель - изучить перспективы подобного производства, подготовить кадры, технологии, методики популяризация этого вида продукции, а также проанализировать рынки стран, в которые ЕАЭС выгодно экспортировать продукты из растительного мяса.