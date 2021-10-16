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В ЕЭК обсудили производство альтернативной растительной продукции
В ЕЭК обсудили будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве. За круглым столом собрались представители бизнеса, науки и государственного сектора. Мода на здоровое питание в мире растет с каждым годом. Приверженцы ЗОЖ с удовольствием заменяют животное мясо на растительное. Оно экологически чистое, ведь при приготовлении используют белок из бобовых, риса и сои.Такой продукт не вредит здоровью, нормализует вес, а по вкусовым качествам практически не отличается от продуктов из говядины и птицы.
Сегодня главная цель - изучить перспективы подобного производства, подготовить кадры, технологии, методики популяризация этого вида продукции, а также проанализировать рынки стран, в которые ЕАЭС выгодно экспортировать продукты из растительного мяса.
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