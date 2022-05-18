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План военного вторжения в Беларусь выдали в эфире польского экстремистского телеканала
Военное вторжение на территорию Беларуси приобретает конкретные планы. Основную ставку делают на подготовку диверсионных отрядов из тех, кто скрывается от ответственности за попытку госпереворота в 2020 году. При этом диверсантов готовят подразделения беглых, которые сегодня официально входят в состав Вооруженных сил Украины. В эфире одного из экстремистских телеканалов даже показали карту наступления с территории Украины, Литвы, Польши. В эфире идет открытое обсуждение о том, как будет осуществляться атака: "Информация о том, каким образом в Беларусь зайдет силовой резерв, публично не озвучивается. Однако сроки, когда названные исторические события могут произойти, относительно близкие - конец 2022 года".
Выданный в эфир план военного вторжения в Беларусь является полноценным меморандумом наших соседей. Канал, опубликовавший данный ролик, имеет прямое финансирование сразу из нескольких стран коллективного Запада. Те, кто долгие годы утверждал, что наращивание наступательного вооружения у наших границ носит исключительно оборонительный характер, теперь прощупывают почву для конкретных действий.
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