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В Екатеринбурге дорожники спасли из горящей квартиры ребенка, спустив его на ковше экскаватора
В Екатеринбурге дорожники спасли ребенка из горящей квартиры, спустив его на ковше экскаватора. Об этом рассказали в МЧС России.
Как уточняют российские СМИ, трое рабочих ремонтировали трубы, когда услышали крики о помощи с балкона третьего этажа из дома поблизости. Подогнав технику, двое мужчин забрались в ковш и спустили на улицу мальчика. Сообщается, что когда в жилище вспыхнул огонь, ребенок был один. Еще девятерых жильцов спасли прибывшие спасатели.
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