В Екатеринбурге дорожники спасли из горящей квартиры ребенка, спустив его на ковше экскаватора

В Екатеринбурге дорожники спасли ребенка из горящей квартиры, спустив его на ковше экскаватора. Об этом рассказали в МЧС России.

Как уточняют российские СМИ, трое рабочих ремонтировали трубы, когда услышали крики о помощи с балкона третьего этажа из дома поблизости. Подогнав технику, двое мужчин забрались в ковш и спустили на улицу мальчика. Сообщается, что когда в жилище вспыхнул огонь, ребенок был один. Еще девятерых жильцов спасли прибывшие спасатели.