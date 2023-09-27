ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Екатеринбурге дорожники спасли из горящей квартиры ребенка, спустив его на ковше экскаватора

В Екатеринбурге дорожники спасли ребенка из горящей квартиры, спустив его на ковше экскаватора. Об этом рассказали в МЧС России.

Как уточняют российские СМИ, трое рабочих ремонтировали трубы, когда услышали крики о помощи с балкона третьего этажа из дома поблизости. Подогнав технику, двое мужчин забрались в ковш и спустили на улицу мальчика. Сообщается, что когда в жилище вспыхнул огонь, ребенок был один. Еще девятерых жильцов спасли прибывшие спасатели.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все