В. Елфимов: События августа прошлого года дали возможность населению проявить свою патриотическую позицию

Во-первых, такие события, которые были в прошлом году, они, конечно же, проясняют мозги тем, у кого они есть, и мутят эти мозги тем, у кого их не очень много. Поэтому все, что есть здравомыслящего в стране, оно встрепенулось. И один из важнейших итогов того, что произошло на сегодняшний момент, что события августа прошлого года они раскрепостили инициативу позитивных людей - ну, скажем, тех, кто ябатька, кто за сохранение страны, кто за сохранение реального суверенитета и независимости, социального статуса нашей страны и так далее. Ведь не будем скрывать: белорусская власть действительно много делает для населения.

Вадим Елфимов, политолог, журналист