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В. Елфимов: События августа прошлого года дали возможность населению проявить свою патриотическую позицию

События августа прошлого года раскрепостили инициативы позитивных людей и дали возможность проявить их патриотическую позицию - таким мнением поделился Вадим Елфимов в передаче "Скажинемолчи", которая вышла в эфире нашего телеканала. Политолог считает, что сегодня только в наших руках стабильность и единство страны. Кроме политической, научной и публицистической деятельности, Вадим Елфимов преподает. По его мнению, сегодня молодые люди успокоились и убедились, что волнения, которые были в прошлом году, вели народ не туда. А для этого преподавателям нужно вовремя преподнести правильные уроки студентам.

Во-первых, такие события, которые были в прошлом году, они, конечно же, проясняют мозги тем, у кого они есть, и мутят эти мозги тем, у кого их не очень много. Поэтому все, что есть здравомыслящего в стране, оно встрепенулось. И один из важнейших итогов того, что произошло на сегодняшний момент, что события августа прошлого года они раскрепостили инициативу позитивных людей - ну, скажем, тех, кто ябатька, кто за сохранение страны, кто за сохранение реального суверенитета и независимости, социального статуса нашей страны и так далее. Ведь не будем скрывать: белорусская власть действительно много делает для населения.
Вадим Елфимов, политолог, журналист

Говорили в программе и об информационных войнах, о радикальных действиях в соседней Литве, о ситуации с мигрантами и событиях в Афганистане. А также о том, как сегодня эту информационную повестку освещают европейские СМИ. Мнение Вадима Елфимова - в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, а также на YouTube-канале "Беларусь 1".


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