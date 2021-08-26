3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В. Елфимов: События августа прошлого года дали возможность населению проявить свою патриотическую позицию
События августа прошлого года раскрепостили инициативы позитивных людей и дали возможность проявить их патриотическую позицию - таким мнением поделился Вадим Елфимов в передаче "Скажинемолчи", которая вышла в эфире нашего телеканала. Политолог считает, что сегодня только в наших руках стабильность и единство страны. Кроме политической, научной и публицистической деятельности, Вадим Елфимов преподает. По его мнению, сегодня молодые люди успокоились и убедились, что волнения, которые были в прошлом году, вели народ не туда. А для этого преподавателям нужно вовремя преподнести правильные уроки студентам.
Во-первых, такие события, которые были в прошлом году, они, конечно же, проясняют мозги тем, у кого они есть, и мутят эти мозги тем, у кого их не очень много. Поэтому все, что есть здравомыслящего в стране, оно встрепенулось. И один из важнейших итогов того, что произошло на сегодняшний момент, что события августа прошлого года они раскрепостили инициативу позитивных людей - ну, скажем, тех, кто ябатька, кто за сохранение страны, кто за сохранение реального суверенитета и независимости, социального статуса нашей страны и так далее. Ведь не будем скрывать: белорусская власть действительно много делает для населения.
Говорили в программе и об информационных войнах, о радикальных действиях в соседней Литве, о ситуации с мигрантами и событиях в Афганистане. А также о том, как сегодня эту информационную повестку освещают европейские СМИ. Мнение Вадима Елфимова - в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, а также на YouTube-канале "Беларусь 1".
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов