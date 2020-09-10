В Ельске прошел автопробег "За единую Беларусь"

Курс на сохранение спокойствия и единства. Автолюбители Полесья присоединились к масштабному марафону "За Беларусь", который каждый день объединяет тысячи людей по всей стране. Так, автовладельцы Ельска встретились на главной площади райцентра, чтобы поддержать идеи мира, стабильности и безопасности. Десятки машин с национальной символикой проехали по главным улицам города. В колонне люди разных поколений и профессий, которых объединило стремление сохранить то ценное, чего удалось достичь за годы независимой Беларуси.



Автопробеги под цветами государственного флага проходят несколько недель и успели стать популярными во всех регионах Беларуси. Они уже насчитывают тысячи преодоленных километров.



