В Ельске состоялся митинг в честь 110-летия со дня рождения Яна Налепки

Позвольте поблагодарить вас за то, как вы принимаете бойца-антифашиста словака Яна Налепку. Благодарность за то, какие мероприятия вы запланировали. Это честь для меня и для словацкого посольства присутствовать на этих мероприятиях. Это то, что выражает дружбу между Ельском и всей Словацкой Республикой. Его пример вдохновил многих к подготовке и участию в Словацком национальном восстании, которое является наиболее значительным выражением стремления словаков к свободе и решимости в борьбе против фашистской оккупации. Словацкое национальное восстание является одним из крупнейших антифашистских восстаний в Европе. В Словакии это национальный праздник, который отмечается каждый год 29 августа - день начала восстания в 1944 году.

Катарина Жакова, временный поверенный в делах Словацкой Республики в Республике Беларусь