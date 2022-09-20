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В Ельске состоялся митинг в честь 110-летия со дня рождения Яна Налепки
Времена героев не проходят. Белорусы помнят и чтят тех, кто участвовал в освобождении нашей страны. В Ельске состоялся митинг в честь 110-летия со дня рождения Героя Советского Союза словацкого борца-антифашиста Яна Налепки. У памятного знака собрались представители местной власти, общественных организаций, пионерской дружины имени Яна Налепки, военнослужащие Мозырского пограничного отряда, жители и гости района. По инициативе словацкого посольства на митинг прибыла временный поверенный в делах Словацкой Республики в Республике Беларусь. Катарина Жакова поблагодарила жителей Ельска и страны в целом за сохранение интернациональной исторической памяти и отметила: Ян Налепка - один из немногих иностранцев, которому было присвоено звание Героя Советского Союза.
Позвольте поблагодарить вас за то, как вы принимаете бойца-антифашиста словака Яна Налепку. Благодарность за то, какие мероприятия вы запланировали. Это честь для меня и для словацкого посольства присутствовать на этих мероприятиях. Это то, что выражает дружбу между Ельском и всей Словацкой Республикой. Его пример вдохновил многих к подготовке и участию в Словацком национальном восстании, которое является наиболее значительным выражением стремления словаков к свободе и решимости в борьбе против фашистской оккупации. Словацкое национальное восстание является одним из крупнейших антифашистских восстаний в Европе. В Словакии это национальный праздник, который отмечается каждый год 29 августа - день начала восстания в 1944 году.
В наше время меняется отношение к тем людям, которые активно участвовали в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Сносятся памятники, доски, захоронения участников войны. Особенно это касается Прибалтики, Польши, эта волна коснулась и Чехии и Словакии. А у нас? Мы не вправе забыть тех, кто участвовал в сопротивлении против немецко-фашистских захватчиков. Это наша святая обязанность, это наш долг - передавать это молодому поколению.
Ян Налепка был организатором и командиром словацкого партизанского отряда партизанского соединения А. Н. Сабурова. Летом и осенью 1943 года отряд под командованием Налепки неоднократно отличился в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Герой погиб 16 ноября 1943 года в бою за освобождение города Овруч Житомирской области. В Ельске работает музей, в котором одна из экспозиций посвящена Яну Налепке, а в местной школе пионерский отряд носит имя героя.
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