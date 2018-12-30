В эпицентре рождественских чудес православный фестиваль "Радость"

Он собрал в Минске более 80 приходов и монастырей из 8 стран мира. Впервые в гостях представители Сирии. В течение двух недель во Дворце искусств большая ярмарка подарков, мастер-классы, рождественские диалоги и спектакли для детей. Важная часть экспозиции - икона Успения Пресвятой Богородицы, написанная в Свято-Елисаветинском монастыре.

В насыщенной программе фестиваля есть возможность стать волшебником и порадовать жителей Логойского дома-интерната. В рамках благотворительной акции "Чудо для ближнего" организован сбор подарков: от рождественской открытки до исполнения персональных желаний.