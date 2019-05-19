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В ЕРАМ завершился второй хакатон социально значимых проектов Engineering jam
Цифровая трансформация белорусской экономики. За этим, на первый взгляд, завуалированным словосочетанием стоит совместная работа белорусских IT-специалистов и представителей госорганов и ведомств.
И вот буквально несколько часов назад в главном офисе компании ЕРАМ завершился второй хакатон социально значимых проектов Engineering jam. На протяжении 2 дней айтишники и менеджеры белорусских ведомств работали не только над идеями улучшения госсервисов и сайтов, но и предложили ряд инновационных мобильных приложений.
Так как, имея под рукой лишь смартфон, аграрии смогут оценивать реальные перспективы на урожай? Когда жители того или иного района смогут влиять на решения местной вертикали власти через мобильное приложение в телефоне? И почему до сих пор не работает чат-бот, который проинформирует о "письме счастья" за превышение скорости.
О государственно-частном партнерстве, как правило, эффективном, направленном на цифровизацию белорусской экономики, расскажет Александр Хоровец.
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Engineering jam собрал более 150 участников
Сегодня программисты сами зачастую выступают инициаторами глобальной цифровизации отечественных интернет-площадок. И делают это айтишники в свободное от основной работы время и на добровольных началах. Вот и в этот раз Engineering jam собрал более 150 участников. И несмотря на выходные, работа в головном офисе компании ЕРАМ была по-настоящему жаркой.
Аграрии объединяются с айтишниками, чтобы получить максимальный урожай
Чат-бота, информирующегоо "письмах счастья", ГАИ пока не приветствует
И все же не всегда госорганы готовы на 100 % принимать IT-продукты и внедрять их в повседневную жизнь. Как, например, чат-бот, который информирует белорусов о "письмах счастья" за превышение скорости. Раз в сутки система может проверять наличие штрафов в базе ГАИ, если они есть, присылать уведомление пользователям. Кроме того, раз в неделю бот может напоминать о неоплаченных штрафах.
Однако в правоохранительном ведомстве считают, что внесение данных из техпаспорта автовладельца в чат-бот может спровоцировать утечку информации о пользователях. В то же время на сайте МВД при регистрации в личном кабинете можно точно так же получать данные о "письмах счастья".
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