В ЕРАМ завершился второй хакатон социально значимых проектов Engineering jam

Цифровая трансформация белорусской экономики. За этим, на первый взгляд, завуалированным словосочетанием стоит совместная работа белорусских IT-специалистов и представителей госорганов и ведомств.



И вот буквально несколько часов назад в главном офисе компании ЕРАМ завершился второй хакатон социально значимых проектов Engineering jam. На протяжении 2 дней айтишники и менеджеры белорусских ведомств работали не только над идеями улучшения госсервисов и сайтов, но и предложили ряд инновационных мобильных приложений.





Так как, имея под рукой лишь смартфон, аграрии смогут оценивать реальные перспективы на урожай? Когда жители того или иного района смогут влиять на решения местной вертикали власти через мобильное приложение в телефоне? И почему до сих пор не работает чат-бот, который проинформирует о "письме счастья" за превышение скорости.



О государственно-частном партнерстве, как правило, эффективном, направленном на цифровизацию белорусской экономики, расскажет Александр Хоровец.

Новоемобильноеприложениедля Belavia

Бердвотчерам со всего мира станет намного проще следить за перемещением птиц





Engineering jam собрал более 150 участников

Сегодня программисты сами зачастую выступают инициаторами глобальной цифровизации отечественных интернет-площадок. И делают это айтишники в свободное от основной работы время и на добровольных началах. Вот и в этот раз Engineering jam собрал более 150 участников. И несмотря на выходные, работа в головном офисе компании ЕРАМ была по-настоящему жаркой.



Аграрии объединяются с айтишниками, чтобы получить максимальный урожай

Чат-бота, информирующегоо "письмах счастья", ГАИ пока не приветствует