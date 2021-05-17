В Эстонии стартовали крупнейшие с начала года учения НАТО "Весенний шторм"

В Эстонии начались масштабные военные учения "Весенний шторм". Они продлятся до 5 июня. Участие в них примут 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Интенсивность армейских маневров в регионе растет год от года.



Ранее Североатлантический союз вовлекал жителей Восточной Европы в военную активность с оглядкой на свое декларативное партнерство с Россией. Однако в последнее десятилетие любые приличия были забыты: альянс официально объявил о своем стремлении осуществлять "военно-политическое сдерживание России"! Активно вовлекаются в учения страны бывшего СССР. Три прибалтийских государства, а также Украина и Грузия, ежегодно принимают участие приблизительно в десятке маневров. Все они проводятся у самых границ Союзного государства и проходят на суше и на море.

В последние два года военно-стратегическая активность НАТО у наших границ приобрела особенный размах. В прошлом году должны были состояться учения DefenderEurope2020. В них предполагалось участие 37 тысяч военнослужащих. Из-за COVID-19 часть запланированных активностей была отменена, однако все-таки состоялись учения на территории Польши и Прибалтики.







Наверстать упущенное в прошлом году планируется в ближайшие месяцы. В рамках учений DefenderEurope2021 на полигонах Европы соберутся 28 тысяч солдат и офицеров из 27 стран. Задействовано будет не менее 30 полигонов. Предполагается отработать переброску в Старый Свет подразделений и военной техники из Африки и США.



Активность НАТО направлена против Союзного государства



В этом смысле нынешние учения в Эстонии - лишь малая часть растущей военно-стратегической активности НАТО у границ Союзного государства вообще и Беларуси в частности.