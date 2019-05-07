В эти дни открыто свободное посещение кладбищ в зоне отчуждения

Пропуска не требуются, но обязательна регистрация на контрольно-пропускных пунктах. Наибольшая территория зоны отчуждения и отселения в Гомельской области. На этих территориях более 20 кладбищ. Пребывание на них разрешается с 9 утра до 5 вечера. Специалисты рекомендуют пользоваться привозной водой и не разжигать костров. При выезде из Полесского заповедника обязательный радиационный контроль. Кроме паспорта (и белорусы, и иностранные граждане) должны иметь при себе документы на транспортное средство.



