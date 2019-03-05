В эти дни под пристальным контролем ГАИ перевозка детей. Нарушителям - штраф до 100 рублей

Сотрудники столичной автоинспекции проверяют наличие специальных детских кресел и ремней безопасности. Особое внимание уделяют и территориям у школ, а также детских садов. Следят за тем, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения. В Первомайском районе столицы дорожным милиционерам сегодня помогали и юные инспекторы - ученики младших классов 31-й средней школы.