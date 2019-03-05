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В эти дни под пристальным контролем ГАИ перевозка детей. Нарушителям - штраф до 100 рублей

Сотрудники столичной автоинспекции проверяют наличие специальных детских кресел и ремней безопасности. Особое внимание уделяют и территориям у школ, а также детских садов. Следят за тем, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения. В Первомайском районе столицы дорожным милиционерам сегодня помогали и юные инспекторы - ученики младших классов 31-й средней школы.

Водителей, которые нарушают правила перевозки детей, ждут серьезные штрафы - до 100 рублей в первый раз. Если нарушение повторное - до 200.

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