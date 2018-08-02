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В эти дни температура воздуха в Беларуси на 2-6 градусов выше нормы

Благо, погода дает аграриям фору. Правда, вчера едва не был побит температурный рекорд. В эти дни в нашей стране на 2-6 градусов выше нормы. Сегодня будет так же жарко - до 30 - и сухо, переменная облачность. Дожди местами ожидаются по стране только завтра. А вот в субботу вместе с воздухом с Балтийского моря высокие температуры постепенно пойдут на спад. Местами прогнозируются грозы и ливни.

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