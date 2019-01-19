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В эти крещенские дни АТН презентует имиджевый ролик

Редкие кадры этой зимой запечатлели и камеры Агентства теленовостей. Мои коллеги (ведущие и корреспонденты) в буквальном смысле спустились под воду, чтобы доказать - мы готовы работать в любых экстремальных условиях. В эти крещенские дни АТН презентует имиджевый ролик. Команде не страшен ни холод, ни зной.

Десятки секунд в эфире и недели подготовки. Все, что осталось за кадром - самые жаркие моменты, - покажем в нашей рубрике "Не:итоги", а также в это воскресенье в "Главном эфире".

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