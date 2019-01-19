Редкие кадры этой зимой запечатлели и камеры Агентства теленовостей. Мои коллеги (ведущие и корреспонденты) в буквальном смысле спустились под воду, чтобы доказать - мы готовы работать в любых экстремальных условиях. В эти крещенские дни АТН презентует имиджевый ролик. Команде не страшен ни холод, ни зной.

