В канун Дня Победы по всей Беларуси благодарят и чествуют ветеранов

Эти люди не сломились, эти люди прошли все тяготы и победили. И именно благодаря им мы сейчас имеем возможность жить на своей земле, самим определять свою судьбу. Растить хлеб, растить детей, двигаться вперед и строить нашу независимую Республику Беларусь. В эти предпраздничные дни слова благодарности ветеранам звучат все громче. В Беларуси нет равнодушных людей к их жертве и их подвигу. Война коснулась каждого. Сегодня память о нейне только в гранитных плитах мемориалов. Главное - в наших сердцах.

Семен Подофедов, ветеран Великой Отечественной войны