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В эти выходные Борисов превратится во уездный город Минской губернии
На два века в прошлое. В эти выходные Борисов превратится в уездный город Минской губернии. Место военных действий войны 1812 года. По традиции пройдет историческая реконструкция с участием клубов Беларуси, России, Франции и Польши. В этом году фестиваль будет проходить два дня - в субботу в Борисове развернется "Фестивальный городок" с интерактивными площадками, театральными постановками и концертам в стиле 19-го столетия. Вечером гостей ждет салют на главной площади города.
Музеи города подготовили интересные тематические программы. Пройдет праздничный бал в стиле эпохи Наполеона. Можно познакомиться с большой коллекцией, посвященной событиям тех времен.
Напомним, именно вблизи от борисовских деревень Студенка и Брыли произошло одно из решающих событий той войны. После переправы через Березину армия Наполеона перестала существовать.
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