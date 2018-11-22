В эти выходные Борисов превратится во уездный город Минской губернии

На два века в прошлое. В эти выходные Борисов превратится в уездный город Минской губернии. Место военных действий войны 1812 года. По традиции пройдет историческая реконструкция с участием клубов Беларуси, России, Франции и Польши. В этом году фестиваль будет проходить два дня - в субботу в Борисове развернется "Фестивальный городок" с интерактивными площадками, театральными постановками и концертам в стиле 19-го столетия. Вечером гостей ждет салют на главной площади города.