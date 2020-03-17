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21 и 22 марта (ближайшие выходные) Минск частично останется без метро
Столица в эти выходные частично останется без метро. 21 и 22 марта (в субботу и воскресенье) станции "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина" и "Каменная Горка" полностью не будут работать. Причина - в строительстве третьей линии подземки, а точнее во врезке стрелочного перехода между линиями.
Об особенностях движения транспорта, а также перспективах строительства метрополитена расскажетАлексей Кондратенко. С первого часа ночи 21 марта и до пятого часа утра 23 марта станции метро от "Молодежной"до "Каменной Горки" полностью не будут работать. Дело в том, что в это время соединятся вторая и третья - новая - линии столичной подземки.
Внимание! Изменения в движении метро на выходных
Это произойдет на путях "Юбилейной". Она самая глубокая в столице - под землей 30 метров. Сама станция почти готова - идут отделочные и монтажные работы. Врезка стрелочного перехода - один из стратегически важных этапов. В эти дни в районе участка станций "Фрунзенская" - "Каменная Горка" можно будет воспользоваться компенсационными маршрутами наземного общественного транспорта. Например, автобус номер 913С будет ходить почти как поезда метро - с интервалом 2-4 минуты.Само же строительство третьей линии метро сегодня в активной стадии. Напомню, первые четыре новые станции откроют уже этим летом.
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