21 и 22 марта (ближайшие выходные) Минск частично останется без метро

Столица в эти выходные частично останется без метро. 21 и 22 марта (в субботу и воскресенье) станции "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина" и "Каменная Горка" полностью не будут работать. Причина - в строительстве третьей линии подземки, а точнее во врезке стрелочного перехода между линиями.



Об особенностях движения транспорта, а также перспективах строительства метрополитена расскажетАлексей Кондратенко. С первого часа ночи 21 марта и до пятого часа утра 23 марта станции метро от "Молодежной"до "Каменной Горки" полностью не будут работать. Дело в том, что в это время соединятся вторая и третья - новая - линии столичной подземки.



