В эти выходные во всех районах Минска прошли субботники

В столице продолжается благоустройство. В эти выходные во всех районах города прошли субботники. Навести порядок в Советском районе помогали студенты БНТУ. Убрали зеленые зоны на улицах Мележа, Гамарника, Мирошниченко. К наведению порядка в своих дворах присоединились и жильцы - красили скамейки, собирали мусор, высаживали новые деревья. В Заводском районе появилась первая аллея республиканского экопроекта "Парк семейных деревьев."



Семейные парки и аллеи появятся и в других районах столицы. Можно посадить свое дерево в честь регистрации брака, рождения ребенка и по другим важным поводам. Рядом предлагают установить табличку с генеалогическим древом семьи.