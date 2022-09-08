В этнокультурном комплексе Мядельского района возродили водяную мельницу

В Беларуси - праздник "Дожинки". Хлеборобы подводят итоги работы, пекари угощают свежими караваями. Путь от поля к душистому караваю непростой. Но для нас, современников, он комфортнее, чем для наших предков, ведь механизирован и усовершенствован технологически. Казалось бы, избавившись от излишних сложностей, сельские жители упростили себе жизнь. Но может где-то потеряли в экологичности и пожертвовали природной энергетикой зерна? Что собой представлял хлебопроизводственный процесс у наших прабабушек и прадедушек, сохранились ли сегодня аутентичные ручные составляющие хлебного труда? Наталья Бордиловская побывала в Мядельском районе, чтобы ответить на вопрос (видео).