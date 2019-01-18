Катание на горных лыжах, сноубордах и активные зимние забавы. В это воскресенье в столице отпразднуют Всемирный день снега. Старт соревнований лыжников в 11 часов. Открытие культурно-массовой программы - в половине двенадцатого. Для любителей активного отдыха прокат инвентаря, игры, соревнования и пункты с горячим питанием. В этом году на Всемирный день снега в столице организаторы ждут не менее 5 000 посетителей: гостей, болельщиков и спортсменов. Покататься на заснеженных склонах можно до десяти вечера.