3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В это воскресенье в столице отпразднуют Всемирный день снега
Катание на горных лыжах, сноубордах и активные зимние забавы. В это воскресенье в столице отпразднуют Всемирный день снега. Старт соревнований лыжников в 11 часов. Открытие культурно-массовой программы - в половине двенадцатого. Для любителей активного отдыха прокат инвентаря, игры, соревнования и пункты с горячим питанием. В этом году на Всемирный день снега в столице организаторы ждут не менее 5 000 посетителей: гостей, болельщиков и спортсменов. Покататься на заснеженных склонах можно до десяти вечера.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов