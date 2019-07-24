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15 совместных научных проектов Беларуси и Узбекистана одобрены к финансированию

Особенности вступительной кампании, высшее образование и первое рабочее место. О циклах обучения наших студентов проректорам из Узбекистана рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Почти месяц они будут стажироваться в наших университетах. Главные темы - подготовка молодых специалистов и практикоориентированность образования.

В этом году 15 совместных научных проектов Беларуси и Узбекистана одобрены к финансированию.

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