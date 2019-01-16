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В этом году акцент сделают на отдых в белорусских заповедниках

Новые туристические маршруты с приставкой "эко" развивают в Беларуси. Акцент в этом году сделают на отдых в белорусских заповедниках. Там разрабатывают тематические экскурсионные и велосипедные маршруты и создают так называемую универсальную среду, удобную для людей с ограниченными возможностями. В туры включают и посещение агроусадеб - только в прошлом году такой отдых выбрали более 35 тысяч иностранцев. Еще одной новинкой этого туристического сезона станут экскурсии в Полесский радиационно-экологический заповедник.

Для увеличения туристического потока в регионах будут развивать и необходимую инфраструктуру. В планах - открытие гостиничных комплексов и хостелов.

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