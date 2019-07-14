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В этом году чернику, клюкву и голубику разрешено собирать специальными ягодными комбайнами
Для любителей тихой охоты за дарами природы сейчас погоду делают законодатели. Теперь в лес за ягодами можно ходить по новым правилам, точнее, немного подзабытым старым. В этом году чернику, клюкву и голубику разрешено собирать не вручную, а специальными ягодными комбайнами. Когда-то их запрещали. Такое решение принято в Министерстве лесного хозяйства. Единственное условие -подобные устройства не должны вредить, а тем более, уничтожать ягодники.
Белорусы уже оценили нововведение. Собирать комбайном в три раза быстрее, чем руками. А значит, и прибыль от продажи лесных даров увеличивается втрое. Не секрет, что заготовка черники для многих, это способ неплохо заработать. Юрий Карнелович тоже отправился в лес и теперь знает, как правильно собирать чернику (видео).
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