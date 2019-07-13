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В этом году грибной сезон начался раньше обычного
Намного раньше обычного в этом году начался грибной сезон: обильные осадки июля привели к появлению настоящих урожаев. И сегодня многие белорусы отправились в лес. Любители тихой охоты в разных областях страны уже собирают редкие, но крупные боровики, лисички и опята: социальные сети буквально пестрят фотографиями.
В лес отправился и наш корреспондент Илья Цветков. Николай Вербицкий по грибы ходит с детства. Говорит: занятие - успокаивающее, а главное - полезное. Отличить сыроежку от поганки сможет с закрытыми глазами. Сейчас, когда после долгой засухи, наконец, пошли дожди, каждый день приносит из леса полное лукошко.
Первые дары леса появились уже в конце апреля - начале мая, особенно по югу Беларуси
Но вскоре пропали из-за похолодания. А нынешняя теплая и влажная погода для летних грибов подходит идеально. Отправляться на опушки с корзинкой уже можно. Заядлые грибники советуют выходить в лес по утрам, когда воздух насыщен влагой. А вот к самому процессу сбора нужно подходить с умом. Все мы хорошо знаем с детства, что грибы важно собирать правильно. Вообще, существуют два способа, как это делать: либо мы аккуратно срезаем гриб так, чтобы в земле оставалась часть его ножки, либо выкручиваем вот таким образом, чтобы не повредить грибницу. Но выбраться за город по грибы для многих непростая задача. На такие походы уходит много времени. Однако ведерко лисичек или сыроежек можно и купить. Грибники с удовольствием поделятся своим "лесным уловом".
Способов приготовления грибов - великое множество
Как правило, их жарят, сушат или маринуют. И все же не стоит забывать о том, что грибы накапливают опасные для здоровья человека радионуклиды. Поэтому сразу после сбора или покупки деликатесы лучше отнести в специальную лабораторию на проверку. В Минске таких пунктов проверки несколько. Например, один из них находится на одном из столичных рынков. Только за июль специалисты обработали более тонны лесных даров. Но основная работа впереди, ведь грибной сезон только начался.
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