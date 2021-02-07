Сегодня фальсификаторы активно выполняют политический заказ на искажение истории и нивелирование роли советского народа в победе над фашизмом. Да еще и БЧБ-символику, под которой убивали белорусов, стараются сделать популярной. Поэтому противостоять таким попыткам можно только аргументированной правдой, донося ее молодому поколению. В этом году исполнится 80 лет с момента создания лагеря смерти Тростенец.

Он является крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации.

По официальным данным, с особой жестокостью там были убиты более 206 тысяч человек

Среди пострадавших - жители не только Беларуси, но и Австрии, Германии, Чехии, Польши.

. В стране, которая в годы Второй мировой войны пострадала больше всех европейских государств, особенно трепетно относятся к культуре памяти и болезненно воспринимают любую попытку переписать историю, обелить черные страницы оккупационного режима.

C целью сохранить память о жертвах фашизма был создан мемориальный комплекс "Тростенец"

Эти кадры сняты в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Солдаты Красной армии застали лагерь смерти Тростенец пылающим. Так во время отступления каратели пытались навсегда уничтожить доказательства своих преступлений.

Сколько жизней унесла эта фабрика смерти - доподлинно неизвестно. Да и как это посчитать

Сегодня принято ориентироваться на результаты исследования чрезвычайной комиссии, которая обследовала территорию лагеря по еще не остывшим следам. По подсчетам экспертов, в Тростенце на мучительную смерть были обречены 206 500 человек. Хотя немецкие хроникеры подавали информацию иначе, что называется, в свою пользу. Не допустить переписи истории и докопаться до истины. Одними из первых собирать информацию о зверствах в Тростенце взялись бывшие участники партизанского движения и подпольной борьбы. Найденные предметы стали первыми экспонатами выставочной площадки, посвященной кровавым событиям 40-х.

Первым о преступлениях в Тростенце рассказал Музей Великой Отечественной войны

Здесь хранятся артефакты из лагеря смерти, от которых по телу пробегает дрожь. К примеру, вот эти носилки, в которых перемещали пепел сожженных трупов. Его использовали в качестве удобрения на полях подсобного хозяйства. Колючая проволока, будка часового, предупредительная табличка - до сих пор хранят память о зверствах на фабрите смерти. Куда большую скорбь вызывают личные вещи пострадавших. От зубных щеток до посуды…. По ним можно определить, откуда прибывали жертвы.

Всю территорию нашей страны фашисты стремились превратить в место массового уничтожения населения

Создавать белорусский Аушвиц оккупанты взялись на базе довоенного колхоза им. Карла Маркса. Близость железной дороги способствовала. Так проще доставлять жертв. На угодьях тогда еще под Минском руками пленных возвели лагерь смерти Третьего рейха. Сюда свозили безвинных людей не только из Беларуси, но и Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. Кому-то здесь удавалось задержаться лишь на несколько часов, других ждали затяжные трудовые муки.

Александр Долговский, референт исторической мастерской им. Л. М. Левина:

"Перед расстрелом людей можно было эксплуатировать для собственных интересов. Например, западноевропейских евреев отбирали по профессиям и использовали для починки обуви, техники, для снабжения немецкой службы безопасности Минска продуктами питания".



Основной целью лагеря был не бесплатный труд, а убийство

Если в деревне Малый Тростенец находилась основная рабочая база, то в паре километрах - расстрельная поляна в урочище Благовщина. Крематорий организовали в урочище Шашковка.

Александр Долговский, референт исторической мастерской им. Л. М. Левина:

"Основным методом убийства были расстрелы. Хотя были единичные повешения на территории этого лагеря. Для снятия нагрузки на преступников. Сами преступники задействовали способ убийства с помощью выхлопных газов, который в народе назывался душегубка. Их действительно использовали 5, 6, 8 душегубок. В рамках крупных операций в Благовщине, и что характерно мыли их потом в этом озере рядом с лагерем".

Бывшему лагерю смерти грозило поглощение городом. Десятилетиями безуспешно поднимался вопрос об увековечивании места трагедии. И только в эпоху суверенной Беларуси начался процесс по созданию мемориала. Проект курировал глава государства. Александр Лукашенко поставил задачу создать объект общеевропейского значения. В 2010 году к разработке мемориала приступила мастерская Минспроекта. Архитекторы вместе с историками придали памяти конкретные формы. Мемориал объединил все три пункта кровавой схемы фашистов - 112 га - историческая площадь скорби.

Вернуться в прошлое и прочувствовать причиненную безвинным людям боль сквозь "Врата памяти"

Это ключевая композиция мемориала авторства Константина Костюченко. Молодой скульптор вел работу над монументом более 8 лет. Идея пришла из православной церкви. Композиция созвучна с царскими вратами иконостаса. У Костюченко они межконфессиональны. В бронзе - изможденные тела узников переплетаются с колючей оградой. Монумент высотой 10 метров и весом более 35 тонн. Теперь это символ памяти, место, где душа просит прочесть молитву. Днями композиция

- скульптору присуждена Государственная премия.

Константин Костюченко, скульптор, лауреат спецпремии Президента Беларуси:

"Я постарался показать разные эмоции, образы, персонажи. Во многом здесь были изображения конкретных людей, которые остались и по архивным данным. Люди настроены на то, чтобы все быстрей закончилось. Мы чтим их память, мы создаем места, куда родственники могут приехать и почтить память своих предков".



Место общеевропейской скорби и покаяния планируют постепенно дополнять новыми элементами