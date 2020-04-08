В этом году местные власти разработают новую концепцию развития МКАД

МКАД сегодня, пожалуй, самая загруженная дорога в Беларуси. В часы пик поток машин здесь превышает 100 тысяч в сутки. Первая кольцевая задыхается. Разгрузить его призвано второе кольцо.Каждый год все больше водителей открывают для себя новый маршрут. Пусть на несколько километров длиннее, зато экономит нервы и время. Местные власти также разработали концепцию, каким образом должны развиваться прилегающие земли.



Подробности у Вероники Буты. Почти 4 тысячи автомобилей в сутки - примерно такой поток сегодня на второй кольцевой, которая пролегает вокруг белорусской столицы. МКАД-2 - это спасательный круг для Минска. Завтра. Пока на дороге жизнь не кипит. Каждый год все больше водителей открывают для себя новый маршрут. Ежегодно плюс около 20 %.







Сегодня это самый настоящий автобан

Протяженность 160 километров, 4 полосы движения, 11 транспортных развязок. Готов принять около 20 тысяч автомобилей в сутки. Строить с нуля пришлось чуть больше половины трассы.





Дорога бесплатная

Это, конечно, плюс и дополнительный стимул выбрать именно эту трассу, особенно транзитным грузам. Но вот минус и очень большой - дорога, увы, пока пустая. В плане инфраструктуры всего один на М-14 пока указатель "СТО".А это один из самых необходимых сервисов для водителей. Вскоре здесь появится и первая заправка. Эта заправка начнет работу уже летом. Ситуация, обещают местные власти, на второй кольцевой будет меняться. Так, в пределах второго кольца уже согласованы 14 объектов придорожного сервиса. Среди них СТО, кафе и мини-гостиницы. План новой дороги "с удобствами" разработан и согласован. Приглашают инвесторов.





Инвесторов приглашают вложиться и в первое кольцо