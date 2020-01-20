Новогодние праздники почти отшумели - самое время задуматься, что делать с новогодними деревьями и можно ли их утилизировать рационально? В этом сезоне в столице зеленых красавиц собирают на переработку.



Достаточно вынести деревце на контейнерную площадку в конце января. Из елок в этом сезоне делают топливное сырье и полезные удобрения для почвы. На процессе переработки побывал Илья Цветков.





В Минске елки собирают на переработку

Сложно спорить с тем, что зеленая елка, особенно живая - главный символ новогодних праздников. Но даже старый Новый год мы уже встретили, поэтому пришло время прощаться с красавицами до следующей зимы. В этом году минчанам предложили дать елкам новую жизнь и отправить их на переработку.

Такие "елко-плэйсы" в Минске в этом году организовали впервые. Жителям столицы надо было выносить живые елки в определенные места рядом с домами, чтобы деревья было проще собрать и рационально утилизировать.

Дарья Чумакова, эколог Центра экологических решений:

"Планируется, что минчане в этом году выбросят порядка 30-40 тысяч елок. Это примерно 200 тонн отходов. Это большая цифра, особенно если учитывать, что есть возможность эти елки переработать. И возможность снизить количество отходов в этом сезоне на 200 тонн - это здоровский экономический эффект".

Девять спецавтомобилей с экипажами в два последних воскресенья января работают во дворах столичных многоэтажек. Елки распаковывают и очищают от мишуры и других украшений - на переработку должна пойти чистая древесина - без примесей пластика.

Ёлки раньше вывозили на полигоны или сжигали

В прошедшие зимы праздничные деревья в столице вывозили на полигоны и зарывали в землю или просто сжигали. Однако такой метод признали не очень экологичным.

Александр Лагутенок, руководитель отдела организации по сбору, вывозу и утилизации отходов:

"Надо понимать, что одна двухметровая ель выбрасывает в атмосферу около шестнадцати килограммов углекислого газа. То есть, если суммировать все 30-40 тысяч елей - это получается около 600 тонн углекислого газа в атмосферу только от новогодних елок".

Дело не только в экологии, но и в экономической выгоде

Тысячи новогодних деревьев в этом сезоне решили отправить в измельчитель древесины. Машина за несколько минут превращает десятки сухих елок в готовое сырье, которое сразу после переработки отправится не в землю, как раньше, а на продажу.

Со ста тонн привезенных на полигон елок можно получить до 60 тонн топливного сырья и около 40 тонн натуральных органических удобрений. При этом - никаких вредных выбросов в атмосферу.

Следующий сбор колючих отходов пройдет в воскресенье 26 января