В этом году Минск возглавил рейтинг европейских городов для путешествий

Список составило британское издание The Independent. Один из поводов посетить белорусскую столицу - Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня. При этом предлагают не забывать о 30-дневном безвизовом режиме, который позволяет приехать в любое время года и насладиться особенностями архитектуры города и множеством кафе и коктейль-баров в духе времени.



Напомним, что 30-дневный безвиз заработал с 25 июля прошлого года. До этого действовал 5-дневный. Так вот 30-дневка (согласно статистике за 5 месяцев) более привлекательна для туристов. Лидерами по посещению Беларуси в рамках действия безвизового режима стали граждане Германии, Италии, Польши, США и Великобритании. Согласно последней 10-дневной статистике, в новом году белорусскую границу пересекло более 600 тысяч иностранных граждан. Из них почти 6 тысяч воспользовались новыми условиями визового режима.