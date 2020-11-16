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В этом году минский парк Победы отмечает 75-летие
История парка началась с создания в 1941 году Комсомольского водохранилища. Открытие озера намечалось на 22 июня, но было сорвано из-за начала войны. Долгих 4 года минчане сражались за победу, и уже после окончания Великой Отечественной войны состоялось открытия парка Победы.
Поддерживают порядок в парке и озеленяют его просторы сотрудники Минскзеленстроя.
В парке есть благоустроенные дорожки, набережная, которая полюбилась минчанам, парковки, концертные площадки, места для занятий спортом и отдыха, фонтаны и скульптуры и многое другое.
И нельзя не заметить то, что парк стал отличным местом для спортивных тренировок. К таким тренировкам на свежем воздухе может присоединиться каждый. Мы тоже не упустили возможность сделать утреннюю зарядку в приятной компании.
Здесь отлично себя чувствуют хозяева с нашими четвероногими друзьями.
Если вы решили провести выходные в Минске и выбрали парк Победы для своего отдыха, будьте уверены, что вы здорово проведете время.
В результате реконструкции площадь парка Победы в Минске была увеличена до 200 гектаров (из них 40 гектаров - Комсомольское озеро).
Особым местом в парке Победы является Птичий остров, где обитают разнообразные птицы, даже редких видов. Здесь удалось сохранить природу в практически нетронутом виде. Для сохранения естественной природы и фауны этого места даже дорожки устроены особым способом - только из натуральных материалов.
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