В этом году на белорусских полях испытают 17 новых отечественных сортов сельхозкультур

Сорта белорусской селекции более продуктивны и адаптивны, они дают урожайность до 120 центнеров с гектара. То есть они более приспособлены к нашим местным условиям. Под урожай 2022 года включено 17 новых сортов. Это сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, новые сорта зернобобовых, также это сорта люпина, гречихи. Сорта селекции центра по зерновым культурам обеспечивают более 100 центнеров с гектара зерна.

Эрома Урбан, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию