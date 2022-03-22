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В этом году на белорусских полях испытают 17 новых отечественных сортов сельхозкультур
Сельхозорганизации Беларуси в ожидании стабильного температурного плюса для массового сева яровых культур. Как рассказали белорусские ученые-аграрии, с каждым годом объем весенней посевной в нашей стране сокращается. Сегодня соотношение зернового клина такое: 40 % яровых и 60 % озимых. То, что сеют осенью, более устойчиво к засухам и дает большую урожайность. В этом году на полях регионов испытают и 17 новых отечественных сортов сельхозкультур. Их создали специалисты НПЦ Академии наук Беларуси по земледелию. Отдельное значение уделяется и разнообразию гибридов кукурузы.
Сорта белорусской селекции более продуктивны и адаптивны, они дают урожайность до 120 центнеров с гектара. То есть они более приспособлены к нашим местным условиям. Под урожай 2022 года включено 17 новых сортов. Это сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, новые сорта зернобобовых, также это сорта люпина, гречихи. Сорта селекции центра по зерновым культурам обеспечивают более 100 центнеров с гектара зерна.
У самого НПЦ Академии наук Беларуси по земледелию более 600 гектаров под семеноводство. Ежегодно ученые из Жодино производят более полутора тысяч тонн оригинальных и элитных семян. В эти дни за обработанным и готовым к севу материалом приезжают элитопроизводящие хозяйства со всей страны.
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