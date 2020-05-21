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В этом году на карте Минска появится самое высокое здание в Беларуси

В этом году на карте столицы появится самое высокое здание в Беларуси. Это 136-метровый дом в Минске на проспекте Победителей. Любопытно, что объектом занимается государственный застройщик, а по сути сам город.

Не стоят на месте и девелоперские компании. Один из трендов - создавать на фасадах высоток офисов медиаэкраны, на которых можно транслировать даже телеканалы. О высотном градостроении топ-репортаж Алексея Кондратенко (видео).

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