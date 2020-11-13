В этом году на летних каникулах были трудоустроены 25 тысяч студентов

Эти ребята уже внесли свою лепту в развитие страны. 25 тысяч студентов в этом году были трудоустроены на летних каникулах. Они работали на больших стройках, оттачивали педагогическое мастерство на практике и участвовали в уборочной кампании. Сегодня же в столице подвели итоги трудового семестра, в том числе определили лучший студотряд. В атмосферу праздника окунулась Екатерина Тихомирова.

Студотряды - отличная возможность закрепить теорию на практике

Когда настало время выбрать свой профессиональный путь, студент Полоцкого государственного университета Дмитрий Щербенок долго не думал - решил идти в строительство. Опыт у парня имелся - строил баню вместе с дедом своими руками, по собственному проекту. На белорусской студенческой стройке Дмитрий Щербенок проводит третье лето. Это, отмечает парень, возможность не сидеть летом без дела, заработать денег и, главное, студотрядовцев традиционно посылают на самые интересные объекты страны. В этом году - стройка в Островце.





Трудовой семестр - 2020 собрал 25 тысяч студентов

Для работы во время трудового семестра отбирают лучших. Необходимо не только хорошо закрывать сессии, важно быть активным и креативным. Трудовой семестр - 2020 дал возможность применить знания на практике 25 тысячам студентов со всей страны. Они осваивали азы строительства, оттачивали мастерство педагогики, работали в полях на уборочных кампаниях.

В режиме и учебного, и трудового семестра студентка Гродненского государственного аграрного университета Виталия Селивончик 4 года. Трудовое лето - не увеселительное мероприятие, отмечает девушка. В этот году отряд собирал голубику.





Торжественное закрытие третьего трудового семестра

Студенческие отряды работали по направлениям: строительство, сельское хозяйство, сервис, экология, медицина, производство. Сегодня на церемонии закрытия трудового семестра награды получили лучшие бойцы и их командиры. Между тем трудовое студенческое движение с каждым годом привлекает все больше молодежи. В этом сезоне конкурс в отряды - до 5 человек на место.

Труд объединяет молодежь