Фестиваль "Вытокі" первой в этом году принимает Речица

Культура и спорт, образование и наука. Фестиваль "Вытокі" призван максимально раскрыть потенциал небольших городов Беларуси. Первой в этом году гостей принимает Речица. В программе - знакомство с историей края, его культурным наследием, а также популяризация спорта и здорового образа жизни. Концепция праздника основана на глубинных корнях города от древних времен до наших дней. Как прошел первый день фестиваля, узнал Николай Скинтиян.

Из варяг в греки - путешествие в прошлое города

Более 36 тысяч экспонатов. Речицкий краеведческий музей - символ многовековой истории города на Днепре. Не зря фестиваль стартовал именно здесь - масштабный пресс-тур начался с экскурса в первобытность. К слову, когда-то через Речицу проходил водный путь из варяг в греки. На этом и строится фестивальная концепция города.

Сегодня по концепции мы завязались на археологии. Это неслучайно, поскольку очень интересная коллекция археологии собрана нашим музеем. Ряд уникальных предметов представлен у нас в экспозиции. Наталья Заева, директор Речицкого краеведческого музея





Задача - раскрыть туристический потенциал региона

Раскрыть туристический потенциал региона - одна из важнейших задач "Вытокаў". Особое внимание - исконно белорусским святыням. Каплица Евфросинии Полоцкой больше 100 лет хранит мощи святой. Говорят, памятник исполняет желание - достаточно лишь прикоснуться. Наследие города богато сюрпризами - важно популяризировать объекты, у которых пока нет широкой известности.

Развивать туризм во всех его проявлениях, в том числе промышленный. Музей "Гвоздь" Речицкого метизного завода - синтез классики и современности. Интерактивная экспозиция расскажет о предприятии все самое интересное - достаточно одного клика.

Развивать не только дух, но и тело

За 110 лет завод пережил немало, в том числе две мировые войны. Сейчас он выпускает 6 с половиной тысяч видов изделий. История предприятия - неотъемлемая часть города, знать ее необходимо, уверены организаторы фестиваля. Однако развитие должно быть гармоничным - прививать необходимо не только духовную, но и физическую культуру. Семинар-практикум по олимпийскому образованию - обмен опытом людей, которые знают о спорте все.





Проекты очень большие, образовательные проекты, и самое главное, что задействованы все уровни образования - от дошкольного до вуза. Это олимпийские уроки, которые у нас проходят, в этом году он второй, в 2021 году проводили впервые. И программы "Олимпийский мир" и "Олимпийские знания" для учреждений образования. Ирина Гуслистова, председатель президиума Белорусской олимпийской академии

Мастер-класс "Маляванка. Выток самабытнага мастацтва"

Фестиваль - возможность каждому почувствовать себя художником. Мастер-класс по росписи на ткани помог прикоснуться к истокам белорусского искусства. Язык орнамента может увлечь любого. Диана Глазова расписывала полотно впервые - эмоции переполняют.

Это очень интересно, увлекательно заниматься маляванками, разными цветами, на трафаретах, на ткани. Новые чувства просыпаются, потому что на ткани никогда не работала. Особенно акрилом. Диана Глазова, учащаяся СШ № 5 г. Речицы

Мы привезли мини-выставку "Маляваныя дываны". Это все работы студентов наших из Академии искусств - как реконструкции, так и их непосредственно авторские работы Мы показали детям, как можно создать такое маленькое произведение для себя. Лилия Лукашенко, директор галереи "АртХаос", соорганизатор фестиваля

Концерт-погружение в мир органной музыки

Финал первого дня фестиваля - музыкальный. Композитор Валерий Шмат погрузил слушателей в атмосферу органной музыки. И доказал, что возможности инструмента безграничны.

Композиции разных эпох и стилей. Особенно Валерию Шмату интересна белорусская музыкальная традиция. У каждого периода истории нашего народа свои культурные особенности. Цель - отразить их в музыке.





Не каждый белорусский город может гордиться тем, что этот инструмент есть. Во многих городах благодаря современной технологии мы можем слышать настоящие звуки органа на разных сценах нашей страны. Валерий Шмат, руководитель арт-группы "Беларусы"

Основной день фестиваля - 21 мая