Фестиваль "Вытокі" первой в этом году принимает Речица
Культура и спорт, образование и наука. Фестиваль "Вытокі" призван максимально раскрыть потенциал небольших городов Беларуси. Первой в этом году гостей принимает Речица. В программе - знакомство с историей края, его культурным наследием, а также популяризация спорта и здорового образа жизни. Концепция праздника основана на глубинных корнях города от древних времен до наших дней. Как прошел первый день фестиваля, узнал Николай Скинтиян.
Из варяг в греки - путешествие в прошлое города
Более 36 тысяч экспонатов. Речицкий краеведческий музей - символ многовековой истории города на Днепре. Не зря фестиваль стартовал именно здесь - масштабный пресс-тур начался с экскурса в первобытность. К слову, когда-то через Речицу проходил водный путь из варяг в греки. На этом и строится фестивальная концепция города.
Сегодня по концепции мы завязались на археологии. Это неслучайно, поскольку очень интересная коллекция археологии собрана нашим музеем. Ряд уникальных предметов представлен у нас в экспозиции.
Задача - раскрыть туристический потенциал региона
Раскрыть туристический потенциал региона - одна из важнейших задач "Вытокаў". Особое внимание - исконно белорусским святыням. Каплица Евфросинии Полоцкой больше 100 лет хранит мощи святой. Говорят, памятник исполняет желание - достаточно лишь прикоснуться. Наследие города богато сюрпризами - важно популяризировать объекты, у которых пока нет широкой известности.
Развивать туризм во всех его проявлениях, в том числе промышленный. Музей "Гвоздь" Речицкого метизного завода - синтез классики и современности. Интерактивная экспозиция расскажет о предприятии все самое интересное - достаточно одного клика.
Развивать не только дух, но и тело
За 110 лет завод пережил немало, в том числе две мировые войны. Сейчас он выпускает 6 с половиной тысяч видов изделий. История предприятия - неотъемлемая часть города, знать ее необходимо, уверены организаторы фестиваля. Однако развитие должно быть гармоничным - прививать необходимо не только духовную, но и физическую культуру. Семинар-практикум по олимпийскому образованию - обмен опытом людей, которые знают о спорте все.
Проекты очень большие, образовательные проекты, и самое главное, что задействованы все уровни образования - от дошкольного до вуза. Это олимпийские уроки, которые у нас проходят, в этом году он второй, в 2021 году проводили впервые. И программы "Олимпийский мир" и "Олимпийские знания" для учреждений образования.
Мастер-класс "Маляванка. Выток самабытнага мастацтва"
Фестиваль - возможность каждому почувствовать себя художником. Мастер-класс по росписи на ткани помог прикоснуться к истокам белорусского искусства. Язык орнамента может увлечь любого. Диана Глазова расписывала полотно впервые - эмоции переполняют.
Это очень интересно, увлекательно заниматься маляванками, разными цветами, на трафаретах, на ткани. Новые чувства просыпаются, потому что на ткани никогда не работала. Особенно акрилом.
Мы привезли мини-выставку "Маляваныя дываны". Это все работы студентов наших из Академии искусств - как реконструкции, так и их непосредственно авторские работы Мы показали детям, как можно создать такое маленькое произведение для себя.
Концерт-погружение в мир органной музыки
Финал первого дня фестиваля - музыкальный. Композитор Валерий Шмат погрузил слушателей в атмосферу органной музыки. И доказал, что возможности инструмента безграничны.
Композиции разных эпох и стилей. Особенно Валерию Шмату интересна белорусская музыкальная традиция. У каждого периода истории нашего народа свои культурные особенности. Цель - отразить их в музыке.
Не каждый белорусский город может гордиться тем, что этот инструмент есть. Во многих городах благодаря современной технологии мы можем слышать настоящие звуки органа на разных сценах нашей страны.
Основной день фестиваля - 21 мая
Основной день фестиваля состоится завтра. В самом центре Речицы пройдут квесты, спортивные состязания, показ мод и насыщенная культурно-развлекательная программа. Организаторы фестиваля уверены: интересно будет каждому.