В этом году увеличились пороги на ЦТ

Поступить в университет становится сложнее. Увеличились пороги на ЦТ. Профильный предмет - физику, химию, математику или биологию - сдать необходимо не менее чем на 20 баллов. Что касается профильных гуманитарных предметов, то порог поднялся до 25. Уже завтра в Беларуси пройдет первое ЦТ по белорусскому языку. Кстати, в этом году на тестирование зарегистрировались более 82 тысяч человек. Это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом. Такую тенденцию связывают с тем, что сертификаты 2017 года действительны до сих пор. Самыми популярными предметами для абитуриентов остаются русский язык и математика.