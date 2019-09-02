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Военно-патриотические классы появились в школах Гомеля

Всего в этом году в Беларуси открылись семь новых учебных заведений. Есть и обновленные. Так, в школе № 57 Гомеля модернизированы не только кабинеты, но и учебная программа. А два класса обрели статус "военно-патриотических". В первый же день занятий будущим военным прямо на школьном дворе свои навыки продемонстрировали сотрудники спецназа.

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