Военно-патриотические классы появились в школах Гомеля

Всего в этом году в Беларуси открылись семь новых учебных заведений. Есть и обновленные. Так, в школе № 57 Гомеля модернизированы не только кабинеты, но и учебная программа. А два класса обрели статус "военно-патриотических". В первый же день занятий будущим военным прямо на школьном дворе свои навыки продемонстрировали сотрудники спецназа.



