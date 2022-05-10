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В этом году в Беларуси планируют трудоустроить более 35 тыс. молодых людей
Более 35 тысяч рабочих мест предоставят в этом году для участников студотрядов. Это около тысячи объектов страны. Всего 7 профилей: строительный, медицинский, педагогический, сфера производства товаров и оказания услуг. В студотряды уже записались 14 тысяч человек. Больше всего молодежи набирают крупные промышленные предприятия. В этом году планируется сотрудничество и с Белорусской железной дорогой. Задействуют молодых людей и на реконструкции мемориального комплекса "Хатынь". Также студенты продолжат работу на "Атланте", на объектах Островца, в том числе АЭС. Что касается будущих педагогов, то летом более 660 студентов будут работать в летних оздоровительных лагерях.
Будущие педагоги очень замотивированы для работы именно с детьми. И, конечно, работать в детских оздоровительных лагерях в летний период им очень нравится. Они хотят получить ценный педагогический опыт, который в дальнейшем им также пригодится в будущей профессии. В этом году у нас будет организовано 45 студенческих отрядов, 2 сервисных и 43 педагогических отряда. В основном это Минская область, один отряд будет работать в Витебской области.
Принимают на работу от 14 лет. В этом году записаться в студотряды можно и через специальный чат-бот. Там можно узнать о каждом профиле, задать вопрос и заполнить электронную анкету.
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