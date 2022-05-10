В этом году в Беларуси планируют трудоустроить более 35 тыс. молодых людей

Будущие педагоги очень замотивированы для работы именно с детьми. И, конечно, работать в детских оздоровительных лагерях в летний период им очень нравится. Они хотят получить ценный педагогический опыт, который в дальнейшем им также пригодится в будущей профессии. В этом году у нас будет организовано 45 студенческих отрядов, 2 сервисных и 43 педагогических отряда. В основном это Минская область, один отряд будет работать в Витебской области.

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью БГПУ имени Максима Танка