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В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья
Строительство социальных объектов. В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья. Большинство таких домов появится в столице, а также в Минской и Брестской областях. Одновременно воздвигают остальные социально значительные объекты. Так, в Минске откроют несколько новых школ и детских садов. Прирастает не только сфера образования, но и здравоохранения. В Жодино строят большую детскую поликлинику, а на очереди и целый микрорайон.
О развитии городов в Центральном регионе страны - Алексей Кондратенко (видео).
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