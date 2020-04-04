Строительство социальных объектов. В этом году в Беларуси планируют возвести более 130 тысяч квадратных метров арендного жилья. Большинство таких домов появится в столице, а также в Минской и Брестской областях. Одновременно воздвигают остальные социально значительные объекты. Так, в Минске откроют несколько новых школ и детских садов. Прирастает не только сфера образования, но и здравоохранения. В Жодино строят большую детскую поликлинику, а на очереди и целый микрорайон.



О развитии городов в Центральном регионе страны - Алексей Кондратенко (видео).