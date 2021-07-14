В этом году в Беларуси закроют сразу несколько сельских школ

Это мера по оптимизации ресурсов. В этом году закроют сразу несколько сельских школ. Учреждения слишком дорого обходятся бюджету - ведь учеников там мало. В некоторых классах всего по два человека.

На улице никто не остался - учителя получили работу, а дети отправились в соседние школы. Мария Тройнич продолжит.

Майский последний звонок в школе деревни Подкраичи стал действительно последним. Учреждение закрывают. В коридорах и классах - только голые стены. Диана Мацукевич проработала в школе учителем физкультуры один год. Говорит, за это время прикипела к детям всей душой. Но школу решили закрыть, потому что она была слишком маленькой.

Классы очень маленькие, по три человека. Если какой-то футбол или волейбол - ограничивали площадку, играли с наименьшим количеством игроков, а я становилась четвертой Диана Мацукевич, учитель Подкраичской базовой школы

Но молодой педагог не только не осталась без работы, а даже пошла на повышение. Райисполком предложил ей должность директора физкультурно-оздоровительного клуба в Березе. К своим новым обязанностям Диана приступит в августе, и уже начала осваиваться на новом месте.

Для меня, я считаю, это большой шаг, гораздо большая ответственность. Конечно, страшно, но когда еще набираться опыта, как не сейчас? Буду стараться, буду развиваться, учиться новому! Диана Мацукевич, учитель Подкраичской базовой школы





Внимание проявили к каждому из 20 сотрудников Подкраичской базовой школы. Кому-то предложили перевестись в другое учреждение, а кто-то уже захотел уйти на заслуженный отдых. В пяти километрах от Подкраичей находится Маличская средняя школа. Детей сюда будут привозить на автобусе.

Жалко, что школа закрывается. Относимся все с пониманием, потому что финансово это затратно. Ничего не сделаешь Любовь Ющик, жительница д. Подкраичи

Решение о закрытии Подкраичской школы было трудным, но очень взвешенным. Подсчитали: в год на одного ученика в Подкраичах тратили 14 тысяч рублей. Для сравнения - в среднем по району эта цифра в пять раз меньше.

Работниками отдела образования была проанализирована ситуация на перспективу. И даже по самым лучшим прогнозам, количество детей на ближайшие пять лет составит не более 20 человек. Алла Минко - замначальника отдела по образованию Березовского райисполкома

Главная причина закрытия школ - математика процесса урбанизации. Еще сорок лет назад в Подкраичах было около тысячи жителей, а сегодня уже 400.

Школу в Подкраичах построили в 1974 году. Она была рассчитана на 320 мест. Но в этом году здесь учились всего 20 учеников. Уже несколько последних лет учреждение не набирало первые и вторые классы

Рациональный подход

Похожая ситуация и в Толочинском районе Витебской области. Закрытие школы - самая обсуждаемая новость в агрогородке Серковицы. История учебного заведения насчитывает более полувека. Когда-то это была средняя школа, но из-за небольшого количества учеников в 2017 году преобразовали в базовую. В этом году здесь обучались 30 учеников, а 1 сентября за парты бы сели всего 26. При этом коллектив педагогов и технических работников насчитывает 22 человека.

На одного ребенка приходится 11 тысяч 700 рублей. Это по Октябрьской школе. Это в 3,5 раза больше, чем в любой другой школе Толочинского района Виктория Шашалевич, главный специалист отдела по образованию Толочинского райисполкома

Дети теперь будут учиться в школе, расположенной в восьми километрах - в поселке Усвиж-Бук. Подвоз организуют. Специально для этого Усвижбукской школе закупают автобус. Миша Первов закончил в Серковицах три класса. Говорит, переходить в другую школу волнительно. Но экскурсия по новому учебному заведению понравилась.

Я был в новой школе. Там классы большие, спортзал. Мне понравилось. Там не надо бегать на улицу зимой в столовую Михаил Первов, учащийся Октябрьской базовой школы Толочинского района

Усвижбукскую школу построили по типовому проекту. На трех этажах - учебные классы, спортзал, столовая, санузлы с горячей водой. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой, есть мультиборды. К 1 сентября в Толочинском районе обновят еще одно учреждение - после реконструкции торжественно откроют среднюю школу в городском поселке Коханово.

По линии Всемирного банка полностью реконструируется школа в горпоселке Коханово. Это такой довольно-таки значимый объект. Там реконструирована столовая, спортзал, кабинеты и сама спортплощадка возле школы тоже реконструируется. Все будет детально изменено Георгий Мурашко, председатель Толочинского районного совета депутатов

Здание школы в Подкраичах в ближайшее время выставят на торги. Не исключено, что скоро она станет площадкой для инвестпроекта, который выведет населенный пункт на новый виток развития.