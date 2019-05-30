В этом году в Беларуси зарегистрировано 106 случаев кори

Это значительно меньше, чем в аналогичный период 2018. Информацию о заболеваемости в стране и мире опубликовали сегодня на сайте Минздрава Беларуси. Больше всего случаев в столице, а именно 22. Чаще всего вирус привозят из-за рубежа.



