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В этом году в Минске капитально отремонтируют 130 домов

В столице в этом году капитально отремонтируют более 130 жилых домов. Точные адреса и планы на ближайший капремонт размещены на сайте Минского городского жилищного хозяйства. В течение года полностью восстановят и 12 дворовых территорий, там установят современное игровое и спортивное оборудование, также велопарковки. Сегодня в Минске ведется капитальный ремонт на 200 объектах. А это более миллиона квадратных метров жилья! Работами занимаются 35 подрядных организаций - как государственных, так и частных.

В этом году начала действовать новая система оплаты тепловой модернизации фасадов домов. Так называемую термошубу всего здания с недавнего времени оплачивают 50 на 50 из бюджета Минска и за собственные средства жильцов. Решение об утеплении в таком случае должны принять большинством голосов на общем собрании. Оплату за работы можно вносить в длительную рассрочку.

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