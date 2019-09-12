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В этом году в новое жилье переедут более двух тысяч многодетных семей Минской области

В этом году в новое жилье переедут более двух тысяч многодетных семей Минской области, в основном из Борисова, Молодечно и Минского района. Большая роль в возведении высотных домов у Солигорского домостроительного комбината. После масштабной модернизации предприятие может выпускать пять серий типовых домов. Новостройки отличаются оригинальным внешним видом, повышенной комфортностью и увеличенной площадью квартир.

Один из актуальных крупных проектов комбината - возведение домов для медицинских работников в поселке Боровляны Минского района.

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