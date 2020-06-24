Вторая летняя смена в "Зубренке" в разгаре. 39 студентов работают здесь вожатыми

Пожалуй, лучший рецепт от решения всех проблем - это детские улыбки и смех. И с этим согласятся вожатые лагеря "Зубренок". Вторая летняя смена в разгаре. В страну детства окунулась и Юлия Карпенко.





Студотряды и пионерский иммунитет

Благодарные "зубрята" - один из главных бонусов в работе вожатых, за которым едут студенты. Третьекурсница столичного педуниверситета Юлия Щербакова в "Зубренке" в качестве вожатой уже не первый раз: в прошлом году проходила здесь практику и прикипела душой. Несмотря на то, что на плечах хрупкой девушки и двух ее сокурсниц отряд в 17 человек, с работой справляется отлично.

39 студентов работают сегодня вожатыми в "Зубренке"

Всего в "Зубренке" воспитателями сегодня работают 39 студентов из столичного педуниверситета и Витебского университета имени Машерова. Для того чтобы стать вожатым, необходимо пройти серьезный конкурсный отбор и шестимесячное обучение, которое после подкрепляют практикой. К слову, трудятся здесь не только будущие педагоги: в июле и августе планируется принять два сервисных студотряда, которые отработают кулинарные навыки.

Марина Шлык, замдиректора по воспитательной работе НДОЛ "Зубренок":

"Конечно, это лучшие студенты, и я это могу сказать с уверенностью, потому что, представьте, им надо всем сдать досрочно сессию, чтобы поехать работать, а летний сезон мы начали 27 мая. Естественно, это сильные студенты - те, в ком уверены в университетах, те, кто себя зарекомендовал".



Меры профилактики COVID-19

К слову, на этой летней смене дружба между вожатыми и подопечными в разы сильнее, ведь родительских дней сейчас нет в связи с эпидемиологической ситуацией. Впрочем, воспитатели отмечают, что отсутствие родительского контроля помогает многим ребятам быстрее адаптироваться и привыкнуть к самостоятельной жизни. Посторонних, кстати, в лагерь тоже не пускают, ведь любой риск, даже самый минимальный, в "стране детства" ни к чему.

Александр Кишко, замдиректора по лечебно-оздоровительной работе НДОЛ "Зубренок":

"Уже начиная с заезда в центр, детей мы осматриваем и не пускаем в автобус с признаками инфекции, температурой. Дети приезжают со справкой - обязательно с отметкой отсутствия контактов по COVID-19. При расселении были созданы условия, так что, дети, когда уже заезжают, один отряд - один автобус, также они заселяются отдельно от других".

Отряды в "Зубренке" не пересекаются

Между собой отряды не пересекаются: походы в столовую, активности, конкурсы и даже дискотека - в узком кругу.

За день через "зубряцкий" пляж проходит порядка 8 сотен детей. Отличительная особенность этого сезона - даже здесь отряды не пересекаются. К примеру, "Солнечный" уже отправился на обед, третий "Звездный" разминается, а четвертый "Лесной" - купается.

Более 3000 студентов будут работать в педотрядах в этом году