В этом году в столице в эксплуатацию ввели 26 многоэтажек

Наибольшее число новоселов пока в Первомайском районе - там построили 6 домов. Новое жилье появилось и в Заводском - 2 многоэтажки. 19 новостроек выполнены по индивидуальным проектам. Пока столица отстает от запланированных объемов. На сегодня ввели в эксплуатацию 35 % жилья, это примерно 240 тысяч квадратных метров. Из них 30 тысяч для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.