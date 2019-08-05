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В этом году в столице в эксплуатацию ввели 26 многоэтажек
Наибольшее число новоселов пока в Первомайском районе - там построили 6 домов. Новое жилье появилось и в Заводском - 2 многоэтажки. 19 новостроек выполнены по индивидуальным проектам. Пока столица отстает от запланированных объемов. На сегодня ввели в эксплуатацию 35 % жилья, это примерно 240 тысяч квадратных метров. Из них 30 тысяч для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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