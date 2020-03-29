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Амнистировать могут 1 800 осужденных по статье 328
Почувствовать свободу и не возвращаться к прошлому. В этом году в стране могут амнистировать порядка 1 800 осужденных по статье 328. О том, какая она жизнь после, в материале Елизаветы Лакотко.
Почувствовать свободу и не возвращаться к прошлому
Никто не застрахован от поступков, которые могут разделить жизнь на до и после. Такую условную черту переступил парень из Солигорска Данила. За пьяное хулиганство суд назначил ему 4 года лишения свободы.
Данила отсидел чуть больше трех лет и вышел по амнистии. Устроить свою жизнь на свободе человеку с тюремным стажем сложно. Трудно не только адаптироваться к современным реалиям, но и найти работу. Парню повезло, встретил на своем пути людей, которые не отказали, а по-человечески поняли и предоставили шанс.Подсобный рабочий - это сейчас. Ни о чем особенном Данила не мечтает, хочет, как и все, создать семью и получить образование.Такое желание есть и у Сергея, который получил срок по наркостатье, а сейчас работает на автомойке. В милиции говорят: чтобы завязать с криминальным прошлым, бывшим заключенным нужно заняться полезным делом.
Выбор правильного пути
Порядка 1800 человек, осужденных по статье 328, могут амнистировать в этом году. Ожидается, что на свободу выйдут только те, кто подходит по трем параметрам:
- человек должен отбыть половину срока;
- учитывается его поведение и отношение к совершенному правонарушению;
- родственники должны быть готовы взять на себя ответственность за близкого на свободе (это важный момент в адаптации).
После освобождения, как правило, есть два пути - вновь переступить черту закона или найти себя в этом мире. Ошибки не забываются, но в силах каждого их не повторять.
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