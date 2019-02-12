В этом году вай-фай подключат еще на 12 остановках минского метро

В столичном метро расширят сеть вай-фай. Сейчас бесплатный интернет доступен только на центральных станциях - "Купаловской" и "Октябрьской". Ежемесячно им пользуются около 6 тысяч человек. В этом году вай-фай подключат еще на двенадцати остановках. В первую очередь до конца весны к беспроводной сети присоединят станции, расположенные возле объектов II Европейских игр. Это - Петровщина, площадь Ленина и Уручье, а также Немига, Первомайская и Автозаводская.