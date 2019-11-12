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Всегда ли вам удается прочесть информацию на упаковке продуктов. А к ней, оказывается, есть конкретные требования
От большого количества ассортимента продовольственных товаров разбегаются глаза. Главное - выбрать то, что хотел. А для этого нужно внимательно читать состав и описание продукта. Всегда ли можно прочитать надписи на упаковке, узнала наш корреспондент Наталья Хомич.
Прочитать надписи на продуктах не всегда возможно. Иногда без лупы не обойтись. Поэтому весной в этого года внесли изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся маркировки пищевой продукции.
Так, шрифт размером два миллиметра будет применяться для указания наименования пищевой продукции, количества, даты изготовления и срока годности.
Давайте проинспектируем магазин и посмотрим, соблюдают ли производители эти регламенты сейчас? Мы абсолютно рандомно выбрали продукты и измерили шрифт линейкой. Почти все надписи соответствуют требованиям. И в принципе прочитать состав легко. Врачи уверены: такой шрифт спокойно прочитает человек с хорошим зрением при хорошем освещении.
Кстати, наша проверка показала, что читабельность зависит не только от размера, но и от цвета упаковки и надписей, стиля. Здесь же пока требований особых нет. Все на совесть производителя.
Надписи на непищевую продукцию никак не регламентируются. Тем не менее должны быть понятными. Но в отличие от продуктов большинство непродовольственных товаров можно вернуть в магазин, если что-то не так. А вот еда надлежащего качества возврату не подлежит. Так что, если какую-то информацию не можете почитать, лучше поинтересуйтесь у продавца.
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