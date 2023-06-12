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В этом сезоне Гомсельмаш проведет республиканский конкурс среди механизаторов

Сельхозорганизации Минской области готовятся к уборочной кампании. На поля центрального региона выйдут более 7 с половиной тысяч механизаторов. А в техническом арсенале - свыше 1700 комбайнов. Усилит позиции хлеборобов и флагманская модель Гомсельмаша GS2124. На такую машину сегодня большой спрос в Беларуси и России. Одна из причин - ее новый статус рекордсмена нашей страны. В прошлом году один экипаж из Дзержинского района намолотил на этом комбайне за уборочную более 6 тысяч тонн зерна. В этом сезоне Гомсельмаш также проведет республиканский конкурс среди механизаторов.

Это конкурс механизаторов на жатке зерновых колосовых культур. И сегодня мы пытаемся поставить для наших комбайнеров планку 7000 тонн на комбайн. Для этого есть у нас определенные призы. И хотим также объявить конкурс для механизаторов, которые работают на кормоуборочных комбайнах, дабы поставить рекорд и на этой технике.
Дмитрий Муляр, директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш"

В планах в этом году выпустить 200 машин флагманской модели. Продуктивность комбайна - 24 тонны зерна за час, а на кукурузе - до 50 тонн за час.

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