В этом сезоне Гомсельмаш проведет республиканский конкурс среди механизаторов

Это конкурс механизаторов на жатке зерновых колосовых культур. И сегодня мы пытаемся поставить для наших комбайнеров планку 7000 тонн на комбайн. Для этого есть у нас определенные призы. И хотим также объявить конкурс для механизаторов, которые работают на кормоуборочных комбайнах, дабы поставить рекорд и на этой технике.

Дмитрий Муляр, директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш"