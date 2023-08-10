В нынешнем сезоне популяция ос на территории Беларуси значительно возросла

Осы атакуют! В этом сезоне их популяция на территории Беларуси значительно возросла. Одна из причин в том числе - засушливая и жаркая погода до середины лета. Это идеальные условия для размножения опасных насекомых.

Сейчас осы доставляют проблемы пчеловодам: воруют целебный нектар из ульев и уничтожают целые пчелосемьи. Специалисты борются с нападениями ос с помощью специальных ловушек. Избегать встреч с опасными насекомыми следует и человеку. Корреспондент АТН Илья Цветков разбирался в острой теме.



Дачница Елена Лавыш боится работать в огороде. Мешают нормальной жизни и буквально захватывают территорию приусадебного участка осы! Сначала несколько гнезд появилось под крышей дома. Через несколько недель огромное количество насекомых хозяйка обнаружила в земле - на грядках. А после осы облюбовали плодовые деревья и стали создавать колонии прямо во фруктах.



Мой муж был просто в недоумении. Он снял внукам яблоко спелое с яблони, а в нем свито целое гнездо ос. Это просто кошмар, такого мы еще не видели! Уже дважды они ужалили детей. Малыши боятся на улицу выходить. Елена Лавыш, жительница г. Минска



Отличить осу от пчелы достаточно просто - у нее более вытянутое тело, яркая окраска и меньшее количество волосинок. В жале осы очень токсичный яд, потому последствия укусов могут быть серьезными.



Медики предупреждают: укусы ос могут вызвать аллергическую реакцию и привести к тяжелым осложнениям состояния здоровья, потому существует ряд правил, как действовать после неприятной встречи с опасными насекомыми.



Обязательно нужно достать жало из раны, чтобы не продолжалось распространение яда. Далее промыть рану водой и обработать перекисью или спиртом. Наложить повязку и положить сверху холод. Если через три четыре часа рана продолжает опухать, значитвы аллергик - нужно срочно вызывать скорую или обращаться в медучреждение. Елена Пилипчук, завотделением общей врачебной практики поликлиники № 6 г. Минска



От нападений жалящих крылатых насекомых страдают не только горожане и жители частных подворий. Осы доставляют проблемы и пчеловодам: воруют целебный нектар из ульев и уничтожают целые пчелосемьи.



Самую большую опасность они представляют для слабых семей. Семьи перестают выставлять охрану на ульи, в дождь осы заходят в улей, когда пчелы прячутся, и сразу начинают воровать нектар с боков рамки. Там уже убивают пчел и несут своим личинкам на корм. Одна стая ос может таким образом вырезать весь улей. Денис Синявский, пчеловод Смолевичского лесхоза



Ученые утверждают: причина такого роста популяции ос -жаркая и засушливая первая половина лета. Отсутствие осадков и высокая температура - идеальные условия для размножения этих насекомых.

