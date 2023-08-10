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В нынешнем сезоне популяция ос на территории Беларуси значительно возросла
Осы атакуют! В этом сезоне их популяция на территории Беларуси значительно возросла. Одна из причин в том числе - засушливая и жаркая погода до середины лета. Это идеальные условия для размножения опасных насекомых.
Сейчас осы доставляют проблемы пчеловодам: воруют целебный нектар из ульев и уничтожают целые пчелосемьи. Специалисты борются с нападениями ос с помощью специальных ловушек. Избегать встреч с опасными насекомыми следует и человеку. Корреспондент АТН Илья Цветков разбирался в острой теме.
Дачница Елена Лавыш боится работать в огороде. Мешают нормальной жизни и буквально захватывают территорию приусадебного участка осы! Сначала несколько гнезд появилось под крышей дома. Через несколько недель огромное количество насекомых хозяйка обнаружила в земле - на грядках. А после осы облюбовали плодовые деревья и стали создавать колонии прямо во фруктах.
Мой муж был просто в недоумении. Он снял внукам яблоко спелое с яблони, а в нем свито целое гнездо ос. Это просто кошмар, такого мы еще не видели! Уже дважды они ужалили детей. Малыши боятся на улицу выходить.
Отличить осу от пчелы достаточно просто - у нее более вытянутое тело, яркая окраска и меньшее количество волосинок. В жале осы очень токсичный яд, потому последствия укусов могут быть серьезными.
Медики предупреждают: укусы ос могут вызвать аллергическую реакцию и привести к тяжелым осложнениям состояния здоровья, потому существует ряд правил, как действовать после неприятной встречи с опасными насекомыми.
Обязательно нужно достать жало из раны, чтобы не продолжалось распространение яда. Далее промыть рану водой и обработать перекисью или спиртом. Наложить повязку и положить сверху холод. Если через три четыре часа рана продолжает опухать, значитвы аллергик - нужно срочно вызывать скорую или обращаться в медучреждение.
От нападений жалящих крылатых насекомых страдают не только горожане и жители частных подворий. Осы доставляют проблемы и пчеловодам: воруют целебный нектар из ульев и уничтожают целые пчелосемьи.
Самую большую опасность они представляют для слабых семей. Семьи перестают выставлять охрану на ульи, в дождь осы заходят в улей, когда пчелы прячутся, и сразу начинают воровать нектар с боков рамки. Там уже убивают пчел и несут своим личинкам на корм. Одна стая ос может таким образом вырезать весь улей.
Ученые утверждают: причина такого роста популяции ос -жаркая и засушливая первая половина лета. Отсутствие осадков и высокая температура - идеальные условия для размножения этих насекомых.
Для борьбы с осами пчеловоды используют специальные ловушки: привлекательную для ос еду смешивают с инсектицидами. Что касается ликвидации осиных колоний на приусадебных участках, то МЧС дает несколько рекомендаций. Делать это надо после захода солнца, когда активность насекомых самая слабая. Химическую обработку специальными средствами надо проводить в защитной одежде. Гнездо необходимо уничтожить, тогда осы не вернутся назад.
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