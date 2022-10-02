В этом учебном году к работе приступили 5845 молодых специалистов-педагогов

В преддверии праздника лучших учителей чествовали во всех регионах страны. Как изменилась работа преподавателей с этого учебного года, какой вклад сами педагоги вносят в развитие системы образования страны? Подробности у Светланы Черновой.

Беларусь сегодня отмечает День учителя

Те, кто не просто делятся знаниями теоретическими, но помогают воспитать добрые качества и привить любовь к родной Беларуси - педагоги сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Всего в отрасли образования около 430 тысяч специалистов и половина - это педагогические работники.

В этом году к своим обязанностям приступили 5845 молодых специалистов-педагогов. Сразу в бой и сразу по новым нормам. С нынешнего учебного года вступил в силу Кодекс об образовании. Начал действовать и государственный школьный стандарт. Теперь права и обязанности всех участников образовательного процесса закреплены в официальном документе, что делает работу преподавателей более комфортной. Что касается молодых специалистов, для них отдельно в Беларуси предусмотрен комплекс мер по поддержке на рабочем месте.

Ряд социально-экономических стимулирующих мер. Это надбавки к заработной плате, предоставление внеочередного арендного жилья, мест в общежитиях для того, чтобы молодой специалист чувствовал себя комфортно и мог реализовывать свой творческий потенциал. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

За реализацию творческого подхода к преподаванию, за личный вклад в воспитание подрастающего поколения, добросовестную работу и профессионализм - накануне праздника во Дворце Республики награждали лучших педагогов страны. Директора школ, преподаватели колледжей, воспитатели детских садов, педагоги-психологи. Для них почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки и искреннее спасибо за терпение, понимание и любовь к нашим детям.

В детском доме я работаю с 2006 года. С молодого специалиста до сих пор. Я преданна нашей профессии замечательной. Нашим педагогам вдвойне тяжелее, потому что мы должны быть не только педагогами, но и мамами для наших детей. Марина Шарко, директор детского дома г. Бобруйска

1-го сентября были выпускники и через неделю. Регулярно приходят, это очень приятно. И знаете, они приходят чаще всего рассказать о своих успехах, что радует вдвойне. Марина Шкурская, учительница гимназии № 1 г. Слуцка

Беларусь находится в списке стран с очень высоким индексом человеческого развития

И это еще раз доказывает - в профессии нет случайных людей. Умение и желание учить, помогать развиваться и наставлять на правильный путь - труд каждого педагога в общую копилку. Кстати, Беларусь по индексу уровня образования занимает 32-ю позицию и находится в списке стран с очень высоким индексом человеческого развития. А ведь все начинается с учителя.

В этом учебном году сели за парты 1 млн 85 тыс. школьников и более 400 тыс. учащихся среднеспециальных учебных заведений и вузов. Это подрастающие инженеры, работники ЖКХ, врачи и медсестры, экономисты, руководители. И будущие профессиональные достижения каждого из них - это уже сегодняшний неоценимый труд педагогов.