Нести чистое и светлое! Знания, необходимые для современного образованного человека, где важен не только уровень интеллекта, но и логическое мышление, способность отличать правду от фейков и грамотно фильтровать огромный поток информации, бьющей фонтаном из соцсетей.



В этой профессии не может быть людей случайных! Учитель - это призвание. И только искренне любящий свою профессию, способен дать глубокие знания новому поколению. В эти дни педагоги получают поздравления с профессиональным праздником, Днем учителя. У многих белорусов этот праздник связан с советским прошлым - воспоминаниями о букетах, конфетах учителю и нарядных школьниках. Кажется, это исконно наш праздник. Хотя, на самом деле, День учителя отмечается во многих странах.О проводниках знаний, о тех, кто ежедневно делится своей энергией и частью души, наш следующий репортаж.



